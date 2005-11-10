Il pragmatismo e i trofei di Chivu battono il miracolo di Fabregas. Ma soltanto di poco

Nel calcio di oggi vale di più vincere due trofei con la squadra più attrezzata, oppure trasformare letteralmente in poco tempo un'outsider in una splendida realtà anche a livello europeo? Una domanda che evidentemente trova la sua risposta nel più classico degli assiomi: vincere resta la cosa più difficile nel calcio.

L'impresa di Chivu, al primo colpo

Ed è per questo motivo che, evidentemente, la vittoria della Panchina d'Oro da parte di Cristian Chivu appare quantomai scontata. Usiamo il termine scontata perché, come detto, alla fine anche i riconoscimenti personali non possono prescindere da cosa poi succede in campo. E il campo, nella passata stagione, ha parlato chiaro. Uno Scudetto e una Coppa Italia alla prima stagione su una panchina difficile come quella dell'Inter era, è e resterà una cosa rara. Soprattutto considerato la pochissima esperienza pregressa in A fatta di 14 panchine col Parma. Scetticismo iniziale a parte, il tecnico si è ben presto dimostrato capace di gestire un ambiente non impermeabile alle pressioni.

Perché non ha vinto Fabregas?

E Fabregas? L'allenatore del Como si piazza secondo alla Panchina d'Oro, alle spalle di Chivu, davanti a Gasperini terzo (autore di uno sprint leggendario che lo ha riportato in Champions con la Roma). E tornando alla domanda iniziale, è lecito sottolineare come lo scarto ridotto della somma dei voti che lo separa dal collega nerazzurro (16 contro 12, ndr), in qualche modo, confermi quanto di straordinario abbia fatto nella scorsa stagione. La valorizzazione dei giovani, del progetto tecnico del Como, l'aumento esponenziale del valore economico della rosa, il tutto che confluisce in una qualificazione Champions League tanto incredibile quanto meritata. A differenza dei vai premi che intercorrono durante l'anno e assegnati da stampa o dai tifosi, la Panchina d'Oro riflette la percezione di chi conosce le difficoltà quotidiane della gestione del gruppo. Ovvero gli stessi allenatori.

Bravo Chivu

Se da una parte dunque il riconoscimento a Chivu è reso legittimo dai trofei portati a casa, dall'altra il valore di Fabregas nella costruzione di un progetto serio e concreto - cosa sempre più rara nel calcio moderno - è altrettanto riconosciuto da chi poi osserva dall'esterno. Compresi noi, che guardiamo un allenatore sicuramente diverso dagli altri, capace di mettere in dubbio anche il primo posto di un allenatore già vincente sul campo, ma che probabilmente è destinato a togliersi le stesse soddisfazioni molto prima di quanto ci si possa aspettare. Per adesso, bravo Chivu, premio meritato.