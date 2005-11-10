Juve, ancora differenziato per Nico Gonzalez e Cambiaso. Celik e Zhegrova non preoccupano

La Juventus continua a lavorare in vista della ripresa del campionato, con particolare attenzione alle condizioni dei giocatori alle prese con problemi fisici. Anche oggi Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso hanno proseguito con un programma di lavoro differenziato. I due bianconeri non sono ancora tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo e le loro condizioni continueranno a essere monitorate dallo staff medico e da quello tecnico, in attesa del via libera per il rientro a pieno regime.

Juventus, le condizioni di Celik e Zhegrova

Arrivano invece indicazioni rassicuranti per quanto riguarda Zeki Celik ed Edon Zhegrova, i due giocatori che hanno accusato problemi fisici durante la sosta per le nazionali.

Le loro condizioni, in attesa degli esami in programma per l'uno nel pomeriggio e per domani in mattinata, non sembrano destare particolare preoccupazione e saranno valutate giorno dopo giorno.