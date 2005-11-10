Malagò: "Ko in Belgio fa parte di un percorso. Da Galliani segnale di signorilità"

“Vediamo sempre le cose negative, sicuramente è un risveglio”. Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, commenta così il ko della Nazionale a Bruxelles, a margine della 35ª edizione della Panchina d’Oro: “Ho sempre detto di stare con i piedi per terra, non è che da marzo a oggi l’Italia sia diventata una squadra di fenomeni. Fa parte del percorso, credo sia giusto dire che sono sconfitte che uno vorrebbe evitare, però insegnano comunque qualcosa. Siamo contenti di questo numero impressionante di italiani che ci stanno seguendo, penso al 43% di share anche in concomitanza con altri eventi. Stanno scoprendo nuovi italiani, giovani che si affacciano alla ribalta del calcio internazionale. Non serve essere così tecnici nel far presente che questi ragazzi avranno un grande futuro. Chiaro, serve qualche anno”.

Come si fa a chiedere equilibrio agli italiani?

“Dipende da cosa intende. Nulla è più vero, e ne ho avuto la conferma, del fatto che siamo sessanta milioni di allenatori. Ognuno dice la sua e ognuno si sente, anche in modo divertente, legittimato a esprimere un’opinione. Tanti parlano del calcio all’italiana, dell’importanza di saper difendere. Abbiamo una scuola che ha fatto la storia del calcio, con un sano contropiede. Ma in realtà è tutto superato, il calcio internazionale è andato oltre: forse l’equilibrio è proprio questo, non essere ancorati a vecchi schemi del passato, che dal mio punto di vista non ti portano lontano. Quando sai che gli altri sono sulla carta più bravi devi inventarti qualcosa di più a livello tattico. Non abbiamo nulla da farci insegnare”.

Galliani ha rinunciato al ricorso contro l’ammissione della sua candidatura. Come giudica questo segnale?

“È un segnale importante e distensivo, onestamente lo immaginavo. Adesso c’è un bel problema: cosa fate voi giornalisti da qui al 14 dicembre, a parte parlare degli altri campionati? Non c’è più quel tema, tanti di voi si sono scoperti giuristi e amministrativisti. È un segnale di signorilità”.

Fabregas non ha vinto la Panchina d’Oro…

“Sta diventando più importante e più bello anche grazie alla presenza di Cesc Fabregas, come pure di tante altre persone. Noi abbiamo bisogno di persone che hanno un prestigio, una considerazione, tali da andare fuori da un discorso nazionale. C’è stato il Pallone d’Oro: 20/30 anni fa, un numero molto importante di calciatori della Serie A era nelle prime posizioni. Quest’anno Lautaro è ventiduesimo, questo dice tutto: abbiamo bisogno di persone che ci facciano salire in credibilità e in prestigio”.

Un giudizio complessivo della prima Italia del Mancini-bis finora?

“Molto, molto sufficiente, anche buono. Se ci avessero detto, vedendo il girone, che sarebbe andata così… La Turchia è una squadra che ha fatto il Mondiale e che ha ottime prospettive. Le altre due erano la Francia, considerata la più forte, e il Belgio, che per anni è stato sul podio del ranking FIFA ed è stato l’unico a fare gol alla Spagna ai Mondiali. Sembravamo agnelli sacrificali, invece rimaniamo in Nations League: c’è tanto da fare, ma il percorso è partito bene”.