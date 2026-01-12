Spezia, si continua a lavorare per il ritorno di Nzola. Roberts dà l'ok all'aumento del monte ingaggi

Lo Spezia non perde di vista la situazione di M’Bala Nzola che è ormai in rotta con il Pisa, visto che non è stato convocato per la gara contro l’Udinese per scelta tecnica del tecnico Alberto Gilardinoche su indicazione dello stesso club toscano continuerà a non chiamarlo fino al 31 gennaio prossimo ed alla chiusura delle liste del 3 febbraio, e potrebbe tornare alla Fiorentina che poi dovrebbe trovargli una nuova sistemazione.

In questo senso – come riporta Il Secolo XIX - il club ligure ha ricevuto da oltreoceano un’apertura importante dal patron Tom Roberts che ha fatto sapere di essere disponibile ad aumentare il monte ingaggi reinvestendo una parte di quanto incassato dalla cessione di Salvatore Esposito alla Sampdoria. Un modo questo per venire incontro alle esigenze di giocatore e del club viola, che comunque dovrebbe coprire gran parte dell’ingaggio dell’angolano se andrà in porto la trattativa con lo Spezia. L’alternativa porta alla Ligue1, dove lo scorso anno ha vestito la maglia del Lens, dove qualche club potrebbe prelevare il giocatore per i prossimi sei mesi.

Al momento il giocatore è in attesa di capire l’evoluzione della sua situazione, che potrebbe anche portarlo a finire fuori lista a Pisa qualora non si dovesse interrompere il suo prestito. Al momento il classe ‘96 non ha detto no alla soluzione Spezia, ma la trattativa non si prevede né semplice né veloce.