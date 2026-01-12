Il Pisa a lavoro per sistemare la difesa: Lusuardi e Bonfanti verso la B. Mbambi al Pontedera

La situazione sportiva del Pisa è drammatica, il ritorno in Serie A dopo 34 anni dall'ultima volta è macchiato dall'ultimo posto in classifica, ma la graduatoria di massima serie è abbastanza corta, e le speranze per invertire la tendenza non mancano; certo, i toscani dovranno agire massicciamente sul mercato per dare a mister Alberto Gilardino rinforzi idonei alla categoria, che porteranno poi anche a delle cessioni, anche per una questione numerica e di sfoltimento della rosa attualmente a disposizione del tecnico.

Ecco quindi che, come riporta Sky Sport, potrebbero salutare i colori nerazzurri i difensori Mateus Lusuardi e Giovanni Bonfanti, con quest'ultimo che in estate era arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall’Atalanta; potrebbe però lasciare Pisa a titolo definitivo, con Parma e Cremonese che sondano il terreno intanto che lo Spezia in Serie B osserva con attenzione la questione. Sul brasiliano, invece, testa a testa tra Bari e Reggiana.

Sarà invece Serie C per il giovane classe 2008 Jeremy Mbambi, che dovrebbe andare a rinforzare il reparto arretrato di un Pontedera sempre più in crisi e ultimo nel Girone B di Serie C.