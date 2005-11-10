Pisacane torna sulla lite con Spalletti: "Mi pesa non essere accanto ai miei ragazzi domani"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Monza, mister Fabio Pisacane è tornato anche sulla sua espulsione contro la Juventus a causa della lite di fine partita con Luciano Spalletti. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Cagliari.

Pisacane dà fiducia al suo secondo

Domani, a causa dell'espulsione nel finale contro la Juventus, non potrà sedere in panchina...

"Mi dispiace non essere accanto ai ragazzi, mi pesa ma ho fiducia nel mio secondo. Incontrare Giacomo Murelli è stata la mia fortuna, si è buttato in questa avventura con me a capofitto. Mi fido ciecamente di lui e lo ringrazio per avermi dato fiducia in un periodo in cui c’era scetticismo".

Come arriva il Cagliari

In un ipotetico 4-3-3, Caprile andrà come sempre in porta, coadiuvato da una difesa composta da Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo Adopo, Romano e Winks sembrerebbero le preferenze dell'allenatore, che quasi sicuramente consentirà a Deiola di subentrare a match in corso. Il reparto avanzato dovrebbe essere composto da Fazzini, Maldini e Mendy.