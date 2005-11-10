Cagliari, Pisacane: "Quello che è successo con Spalletti mi farà crescere ancora di più"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il pari per 1-1 contro la Juventus, raccontando la lite con Luciano Spalletti a fine partita: "Non c'è niente da chiarire, sono cose che succedono, anche se non dovrebbero accadere. Dispiace, si vedeva che già ieri (sabato, ndr) era un po' preoccupato in conferenza e questo ci dà anche soddisfazione, significa che siamo una squadra che gioca sicuramente per un obiettivo diverso, ma vende cara la pelle. Poteva finire con un abbraccio, i bianconeri hanno meritato il pareggio ampiamente, ma è un'esperienza che mi farà crescere ancora di più".

Un match simile a quello del 2025-2026, ma abbiamo visto un Cagliari migliore.

"Avevamo e abbiamo giocatori diversi, io non alleno me stesso, ma dei ragazzi da mettere in condizione da esprimere il loro potenziale. Anno scorso non avevamo Romano, Massolin, Winks e facevamo piani gara diversi, l'obiettivo è stato raggiunto oggi, speriamo di raggiungerlo anche a fine campionato con caratteristiche diverse".

Lei allena solo per la salvezza?

"Ne ho fatta poca, ma la Serie A la conosco. Dico a loro di stare sempre sul pezzo, avevo un po' di paura perché è stata una sosta lunghissima, alcuni gli abbiamo recuperati 2 giorni fa, come tutte le altre squadre. Ho rivisto la squadra con uno spirito guerriero come a Udine, dobbiamo dare qualcosa in più per il popolo che viene al campo il fine settimana, dobbiamo alimentare la fiammella, siamo la loro soddisfazione".