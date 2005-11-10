Polemiche per il rosso a Malen, la moviola: espulsione giusta, ma prima c'è un fallo

Diversi gli episodi arbitrali da analizzare in Como-Roma. Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, è corretta l'espulsione diretta di Donyell Malen all'8' della ripresa: l'attaccante della Roma entra infatti in maniera pericolosa, a piedi uniti, sulle caviglie di Kaiki. L'errore di Fabbri arriva però qualche istante prima, perché Ramon strattona in maniera evidente l'olandese, facendogli perdere ritmo e postura: un contatto falloso che avrebbe dovuto portare all'interruzione dell'azione. Proprio su questo aspetto si sono concentrate nel post-partita le proteste di Gian Piero Gasperini, che ha definito "assurda" l'espulsione sottolineando il fallo subito precedentemente dal suo giocatore.

Como-Roma, manca un giallo a Wesley. Fabbri costretto a lasciare il campo

La moviola della Gazzetta evidenzia anche un altro errore nel recupero del primo tempo. Diao viene lanciato verso la porta e finisce a terra dopo un incrocio di gambe con Wesley: non c'è intenzionalità, ma il contatto è falloso e Fabbri lascia erroneamente proseguire. Sarebbero serviti punizione e cartellino giallo per il brasiliano, non il rosso perché Ndicka, in posizione centrale, avrebbe potuto intervenire. Singolare infine quanto accade al 25' della ripresa: Fabbri accusa un problema al ginocchio ed è costretto a interrompere la propria partita, lasciando il fischietto al quarto ufficiale Sozza.