In arrivo l'annuncio da parte del Venezia per il rinnovo di Antoine Hainaut. L'esterno francese ha prolungato il proprio contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2028, per ulteriori due stagioni, dunque fino al 2030. Il classe 2002 è uno dei giocatori che hanno reso di più in questo inizio di stagione, dopo la promozione in A, prendendosi la fascia destra prima con Stroppa e poi con Nicola. Due gol e due assist per lui in queste prime 12 partite giocate.

Hainaut rinnova dopo Stankovic e Yeboah

La firma di Hainaut è un bel segnale per la piazza, dal punto di vista dell'impegno societario al di là di quelli che possono essere stati i risultati di questo inizio di stagione. Negli scorsi mesi il Venezia ha già annunciato il rinnovo di Filip Stankovic e anche quello di John Yeboah, entrambi portati fino al 2030.

Al netto dei giocatori da valutare a fine stagione per questioni anagrafiche o per scelte societarie, il ds Filippo Antonelli si è dunque portato avanti con alcuni dei giocatori più importanti della squadra. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato anche dei primi contatti per prolungare il rapporto con Kike Perez, altro giocatore legatosi al club a doppio filo. Insomma, il segnale è chiaro: il progetto va avanti, al di là di quello che sarà il risultato finale di questa annata, che attualmente non sorride all'Unione, visto l'ultimo posto in classifica.