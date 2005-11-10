Il primo rinnovo dell'Inter targata Dario Baccin e Simone Lo Schiavo è quello di Carlos Augusto. Sistemati in estate i contratti di Pio Esposito e Bisseck, il club nerazzurro ha raggiunto l'intesa definitiva con l'entourage del brasiliano, che in questi minuti è in sede per prolungare di altri tre anni, fino al 2031, con un ingaggio da oltre 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Un investimento giustificato anche dalla duttilità dell'ex Monza, che in questi mesi ha messo in discussione la titolarità di Dimarco a sinistra e rappresenta la prima alternativa a Bastoni nel terzetto difensivo. Alla vigilia della sfida con lo Stoccarda, peraltro, Beppe Marotta si è detto fiducioso anche sulle trattative per i rinnovi di Calhanoglu e Thuram, entrambe più complicate per ragioni di natura economica. Vediamo a che punto sono.

Calhanoglu prima di Thuram?

A poco più di un mese dall'inizio del mercato invernale, la priorità dell'Inter è definire il futuro di Hakan Calhanoglu, che da febbraio potrebbe già firmare per un altro club perché in scadenza a fine stagione. Il turco vorrebbe un biennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione: sulla durata si ragiona, ma per quanto riguarda l'ingaggio l'Inter vorrebbe ridurre la componente fissa e compensarla attraverso i bonus. Una soluzione legata anche ai tanti problemi muscolari accusati dal regista, che a giugno avrà 33 anni. La stessa formula, in sostanza, con cui la dirigenza vorrebbe convincere Marcus Thuram a prolungare il contratto in scadenza nel 2028. Il francese, però, è di quattro anni più giovane e ha un mercato decisamente più ampio rispetto a quello del compagno di squadra. Nel suo caso, inoltre, il rinnovo consentirebbe all'Inter di ridiscutere la clausola risolutiva da 85 milioni di euro: un aspetto tutt'altro che secondario, e che complica la trattativa.

Da Dimarco a Bastoni, le scadenze più semplici

Con Federico Dimarco i primi discorsi risalgono alla trasferta di Madrid, a settembre. L'Inter ha nel frattempo esercitato l'opzione per il rinnovo fino al 2028, guadagnando un anno per discutere un nuovo accordo. Una mossa consensuale, per trattare con più calma: il laterale, oggi distante dai giocatori più pagati della rosa, punta a entrare in quella fascia di ingaggi. Scade nel 2028 anche il contratto di Alessandro Bastoni, sul quale il Barcellona non ha smesso di ragionare dopo i blandi tentativi della scorsa estate: nelle intenzioni del club nerazzurro c'è la volontà di legarlo all'Inter per il resto della carriera. Meno definita la situazione di Mkhitaryan, che a gennaio compirà 38 anni e ha il contratto in scadenza a giugno. Sia per l'armeno sia per Zielinski, Akanji e Stones, tutti e tre sotto contratto fino al 2028, le valutazioni saranno necessariamente diverse rispetto a quelle sui nazionali italiani, anche alla luce della politica di contenimento dei costi e ringiovanimento della rosa dettata da Oaktree, molto cauta nell'approvare rinnovi di giocatori over 30.