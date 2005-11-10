Chissà se la Roma ne è venuta a conoscenza. Robinio Vaz, attaccante classe 2007 in prestito questa stagione all'Hull City in Premier League, è stato ascoltato dalla polizia nelle ultime ore in stato di fermo nell'ambito di una vicenda legata al noleggio di un'auto.

Cos'è successo

Il motivo? Il leasing dell'automobile non veniva più pagato dal proprietario e risultava quindi segnalata come rubata. Un caso di noleggio fraudolento di un'autovettura. Non è stata avviata alcuna azione legale nei confronti di Robinio Vaz, ma nel frattempo il giocatore di proprietà della Roma è stato tenuto in centrale di polizia per alcune doverose verifiche. "È stato fermato a bordo di un'auto che aveva noleggiato e il cui leasing non veniva più pagato. L'auto era stata oggetto di una segnalazione da parte del marchio", spiega una fonte giudiziaria a L'Equipe.

Com'è finita

Robinio Vaz è stato rilasciato mercoledì mattina (ieri). "Questa vicenda è stata oggetto di un'archiviazione 21", spiega l'avvocato del giocatore. Ovvero un'archiviazione per "reato non sufficientemente configurato". I dirigenti dell'Hull City, logicamente, sono stati informati della vicenda mentre il 19enne fatica terribilmente a imporsi in Inghilterra con sole 7 partite disputate finora in stagione e 200 minuti complessivi. Eppure l'avventura temporanea lontana dalla Roma sarebbe dovuta servire a trovare maggiore spazio ed espressione.