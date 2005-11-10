TMW
Inter, Carlos Augusto dopo il rinnovo fino al 2031: “Lo aspettavo da tanto, ripagherò la fiducia”TMW
Il laterale brasiliano sorride dopo la firma sul nuovo contratto con i nerazzurri: “Sono contento”
© foto di www.imagephotoagency.it
“Sono contento”. Carlos Augusto esce con il sorriso sulle labbra, dopo aver firmato il rinnovo di contratto fino al 2031 con l’Inter: “Lo aspettavo da tanto”, ha commentato il laterale brasiliano fuori dalla sede di Viale della Liberazione.
È il giusto premio per le tue prestazioni e la tua pazienza?
“Grazie, ripagherò la fiducia nel migliore dei modi possibili”.
Carlos Augusto: "Ripagherò la fiducia"
Altre notizie Serie A
Oggi
18:15 Serie A
Venezia, i convocati: torna Adorante, recuperati anche Basic e Mazzocchi. Duncan fuori lista
18:08 Serie ATMW
TMWOrsato mantiene la parola: Guida arbitra per la prima volta il Napoli. Nel 2025 disse di non volerlo fare
17:58 Serie ATMW
TMWInter, Carlos Augusto dopo il rinnovo fino al 2031: “Lo aspettavo da tanto, ripagherò la fiducia”
17:53 Serie A
Felipe: "Fiorentina, mi aspettavo una stagione più tranquilla. La difesa a tre una soluzione"
17:45 Serie A
Napoli, Beukema dopo il 2-2 col City: "Spiace non aver vinto ma è un punto importante"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni