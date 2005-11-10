«Io sono innamorato della Lazio dall’inizio della stagione. Vedere giocare questa squadra è uno spettacolo. Ha i giocatori giusti nelle posizioni corrette, tutti bravi tecnicamente. Non va messa in disparte perché fa risultato con una fatica irrisoria. Nella lotta scudetto, la metto subito dietro Roma e Inter».

A Maracanà, mentre si parlava della lotta scudetto tra Inter e Roma, le due squadre più accreditate per la vittoria finale, Bruno Longhi ha sottolineato con forza il percorso compiuto finora dalla Lazio in campionato. Un vero innamoramento, quello del giornalista, che nasce dal modo di stare in campo della squadra e dalla qualità dei ragazzi di Gattuso.

La Lazio gioca un calcio verticale e diretto, senza mai trascurare la solidità difensiva. Tutti aspetti che si ritrovano nella figura dell’allenatore, un tecnico che oltre a dare un’identità di gioco, ha creato un gruppo compatto, nel quale i giocatori si divertono e si esprimono liberamente.

Un cambiamento notevole rispetto alla scorsa stagione, tanto che alcuni calciatori sono cresciuti in maniera esponenziale. Isaksen, come dice Longhi, sembra il Robben dei tempi migliori; Tavares si è rigenerato e Taylor è sempre più la mente pensante del centrocampo, arricchito dall’arrivo dell’assaltatore Frattesi. Un reparto di assoluto livello.

Le dieci vittorie e i due pareggi in dodici partite, insieme alla migliore difesa del campionato, certificano l’ottima partenza della squadra. Numeri che non possono essere casuali, ma che allo stesso tempo sorprendono, perché nessuno avrebbe potuto immaginare una Lazio in testa alla classifica alla fine di novembre.

La Lazio va sicuramente rispettata e il lavoro di Gattuso va esaltato, perché questo avvio ha un peso che può incidere sull’intera stagione.

Il punto, però, è un altro: la Lazio può lottare per lo scudetto? In questo momento, la classifica dice di sì. Ma attenzione: questa squadra, a differenza di Roma e Inter, non è stata costruita per raggiungere un simile obiettivo e questo, alla lunga, potrebbe avere un peso.

Oggi non ha senso caricare questo gruppo di eccessive responsabilità. Bisogna lasciarlo libero da obiettivi, guardando il meno possibile la classifica. Un atteggiamento che invece devono tenere Inter e Roma, perché per loro lo scudetto è un traguardo dichiarato.

È ancora troppo presto per capire se la Lazio possa davvero lottare per il titolo. Le prossime tre partite, contro Torino, Atalanta e Roma, potranno però fornire indicazioni più attendibili.

In questo momento ha ragione Bruno Longhi: questa squadra fa innamorare per come gioca ed è impossibile non guardarla. Il suo calcio fa divertire, il suo percorso una sorpresa e il suo futuro tutto da scrivere.

Per lo scudetto c’è ancora tempo. Per innamorarsi della Lazio, invece, non serve aspettare.

Sotto con la prossima partita!