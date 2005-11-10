Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro l’Olympiakos.

Formazione offensiva: oggi si deve vincere?

"Dobbiamo difendere e attaccare in 11. Dobbiamo essere più compatti rispetto alle ultime 2 partite. Anche con questi giocatori più offensivi in campo, si può difendere meglio".

Approccio negativo nelle ultime gare europee?

"Stiamo lavorando e migliorando come squadra, contro il Ferencvaros eravamo troppo molli sui dettagli. In Europa dobbiamo salire di livello, come abbiamo fatto in campionato".

Risposta della squadra sulla gestione del doppio impegno?

"Penso che dobbiamo essere un'ottima squadra, per esserlo devi vincere in campionato e anche in Europa. Il presente è molto importante, ma siamo in un progetto a lungo termine e dobbiamo sapere se siamo pronti a giocare anche a metà settimana. Oggi test importante".