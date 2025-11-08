Parma, Cuesta può sorridere: recuperato Valeri. I convocati per la gara contro il Milan
Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 25 calciatori per il match tra Parma e Milan, in programma sabato 8 novembre alle ore 20:45 allo Stadio 'Tardini' e valido per l'undicesima giornata di Serie A. Buone notizie per il tecnico spagnolo, che recupera Emanuele Valeri. Aggregati ance i Primavera Cardinali, Tigani e Konate. Di seguito la lista completa.
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Delprato, Løvik, Ndiaye, Trabucchi, Troilo, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Begić, Bernabé, Cremaschi, Hernani Jr, Keita, Konate, Plicco, Sørensen, Tigani.
Attaccanti: Benedyczak, Cardinali, Cutrone, Djurić, Pellegrino.
