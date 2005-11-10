Porto-Napoli, le formazioni ufficiali: Allegri adatta Vergara sulla fascia, davanti c'è Hojlund

Il Napoli è impegnato sul campo del Porto questa sera alle ore 21:00, per la partita che vale per la 4^ giornata della Fase Campionato di Champions League. Sono state rivelate le formazioni ufficiali delle due squadre per la sfida.

Le scelte di Allegri e Farioli

Nel Napoli c'è bisogno di fare di necessità virtù: i terzini sono quasi tutti fuori gioco e, se fosse confermato il 4-3-3 come modulo, questa sera vengono adattati Beukema a destra e Vergara a sinistra, ma è possibile che quest'ultimo agisca pure a tutta fascia, con Politano sul lato opposto, e lo schema azzurro sia quindi un 3-5-1-1 con De Bruyne a rimorchio di Hojlund, che sta meglio ed è regolarmente in campo da titolare. Nel Porto di Farioli, in campo tre ex Serie A: Kiwior e Alberto Costa nella linea difensiva, Andre Silva là davanti al centro dell'attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali di Porto-Napoli.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Fernandes, Bednarek, Kiwior, A. Costa; Veiga, Rosario, Froholdt; Sainz, Silva, Pepe.

A disposizione: Ramos, J. Costa, Samu, Sanusi, Hwang, Perez, Varela, Gimenez, Souza, Fofana, Moura, Pietuszewski.

Allenatore: Francesco Farioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne; Hojlund.

A disposizione: Contini, Milinovic-Savic, Lucca, Giovane, Chiummariello, Lieto, Lang.

Allenatore: Massimiliano Allegri.