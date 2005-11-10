C'era attesa per Lang, ma parte in panchina col Napoli. Allegri: "Dal 1' era un rischio"

Nel pre-partita di Porto-Napoli di Champions League ha parlato anche Massimiliano Allegri, guida tecnica dei campani, che a Prime Video si è soffermato anche sulle numerose assenze con cui è costretto a dover fare i conti: "Lang era una rischio farlo partire dall'inizio, ha avuto forti crampi domenica e ho preferito portarlo in panchina. Bisogna essere cosci che nel calcio succedono anche queste, bisogna accettarle con serenità, sta a noi rovesciare questa situazione. Dopo la sosta recupereremo un po' di giocatori".

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