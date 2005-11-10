Porto, Farioli: "Tante assenze nel Napoli? Hanno giocatori sufficienti per essere competitivi"

Nel pre partita della sfida tra il Porto e il Napoli, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il tecnico della formazione portoghese Francesco Farioli iniziando da un giudizio sugli avversari: "Il Napoli è una squadra di valore con un allentare esperto che ha sempre trovato soluzioni nei momenti di assenze. I giocatori che hanno sono sufficienti per permettergli di essere competitivi. Guai a sottovalutarli".

In campionato avete sempre vinto, in Champions sempre preso...

"Ci sono cose da migliorare. In Champions abbiamo fatto sì buone prestazioni ma ci è mancata decisività nelle due aree, dove si decidono le partite. Si può chiamare esperienza o come si vuole ma la verità è che dobbiamo crescere e migliorare".

Lei fa parte della nuova era degli allenatori.

"A me negli ultimi anni è capitato di entrare in situazioni non semplici e all'inizio c'è sempre un po' di disordine. Serve mettere ordine, ricentrare l'obiettivo e ricreare una cultura del lavoro che per me è la cosa che più incide. Serve trovare una società che sa prendere decisioni difficili nei momenti giusti e che sa seguire un percorso".

Il suo calcio è applicabile all'Italia?

"Ho lavorato in tante nazioni diverse. Le ultime due esperienze sono state in club enormi. Oggi penso al Porto. Per me è un punto importante del mio percorso, sono felice qua. Non c'è nulla che mi distolga dal far bene con questo club".