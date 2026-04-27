Udinese forza 5 in casa Lazio. Settimana opposta per i due club

Udinese che fa punti nella Roma biancoceleste da 5 scontri diretti di Serie A. Dal 2020-2021 in poi, difatti, contiamo 2 vittorie bianconere (1-3 nel 2020-21; 1-2 nel 2023-2024) e 3 segni X (4-4 nel 2021-2022; 0-0 nel 2022-2023; 1-1 nel 2024-2025). Mai, nella storia di questo match, i friulani erano riusciti a piazzare una striscia positiva così lunga.

E l’ultimo segno 1 in schedina?

Era il 2019-2020 e l’incrocio terminò con un 3-0 per la Lazio.

Anzi, quello appena ricordato fu l’ultimo di un pokerissimo, 5, di successi senza soluzione di continuità che aveva preso il via nel 2015-2016.

Complessivamente ammontano a 48 gli incontri disputati fra Serie A (46) e cadetteria (2). La contabilità di questi match racconta di 24 vittorie laziali, 11 pareggi, 13 successi friulani, 82 gol fatti dai padroni di casa e 54 reti messe a segno dai giocatori ospiti.

Situazione in classifica per le due squadre.

Lazio con 47 punti (12V – 11X – 10P con 34GF e 30GS), di cui 26 sul proprio campo (7V – 5X – 4P con 22GF e 18GS). È reduce dalla vittoria in campionato in casa del Napoli, nessuno c’era riuscito in questo torneo, soprattutto, dalla vittoriosa semifinale di ritorno in casa dell’Atalanta, col giovane portiere Motta assoluto protagonista. Udinese che si trova invece a quota 43 (12V – 7X – 14P con 38GF e 43GS), 23 dei quali lontano da casa (7V – 2X – 7P con 22GF e 23GS), dopo 3 turni OK (2V – 1X con 3 clean sheet) è caduta in casa ospitando il Parma.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

48 incontri disputati

24 vittorie Lazio

11 pareggi

13 vittorie Udinese

82 gol fatti Lazio

54 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Udinese 3-2, 5° giornata 1950/1951

L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Udinese 1-1, 28° giornata 2024/2025