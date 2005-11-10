Nel corso del TMW News di oggi dopo un'ulteriore riflessione sulla nostra Nazionale si analizza - con Domenico Marocchino in collegamento - il mercato della Juventus. Si passano in rassegna i vari obiettivi dei bianconeri per il mese di gennaio. A centrocampo tra gli altri il danese Hojbjerg del Marsiglia, mentre in attacco si parla tra gli altri del portoghese Varela che adesso è il capocannoniere del campionato con nove gol in nove presenze. Il Monza lo ha pagato in estate una cifra intorno ai 3,5 milioni ma adesso per acquistarlo serve una somma intorno ai 35-40 milioni.

L'Inter ha fame di successi

Durante il programma spazio ad un'intervista al vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti che ha parlato a margine del 'Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano', intitolato a Italo Galbiati. Il dirigente ha confermato quanto detto da Chivu, ovvero che l'Inter vuole essere competitiva per provare a vincere tutto. "Non ci siamo mai nascosti noi come società. Siamo un club, un gruppo di giocatori che quando si sbaglia non cerchiamo alibi, ci prendiamo le nostre responsabilità, cerchiamo sempre di guardare avanti e credo che questo sia molto importante per un gruppo e una società che è ambiziosa e che vuole competere per grandi traguardi".

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