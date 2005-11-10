Dopo la scorpacciata di gol di ieri sera, quando è andata in scena la prima metà del turno infrasettimanale, con ben 24 reti segnate in sei gare il campionato di Serie B anche oggi promette tanto spettacolo con sfide molto interessanti. Ad aprire le danze, alle 19:00, sarà una Cremonese in salute, ma desiderosa di rifarsi dal ko contro il SudTirol, che affronterà un Avellino che non vuole abdicare ai sogni di play off. A seguire ci sarà il big match di giornata che vedrà contrapposte all'Arena Garibaldi il Pisa e il Modena, due candidate alla promozione diretta: gli emiliani sono secondi e devono rispondere presente al Palermo, mentre i nerazzurri vogliono proseguire nella scalata verso le prime due piazze dopo un andamento finora altalenante. Il Mantova invece sarà chiamato a invertire la rotta, dopo quattro gare senza successi, sfidando un Arezzo che finora ha fatto meglio in trasferta che in casa. Infine la Sampdoria che cercherà di mettere in fila il quarto successo di fila, e magari allontanare definitivamente l'incubo retrocessione, sfidando un Padova che ha pareggiato le ultime tre.

Serie B, il programma della 13ª giornata

Martedì 24 novembre

Juve Stabia – Catanzaro 1-3

28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)

Benevento – Empoli 5-0

5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini

Cesena – Ascoli 5-1

33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)

Vicenza – Carrarese 0-1

7’ Schiavi

Palermo – SudTirol 4-1

7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)

Virtus Entella - Hellas Verona 2-1

18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)

Mercoledì 25 novembre

Ore 19:00

Cremonese - Avellino

Ore 20:00

Mantova - Arezzo

Padova - Sampdoria

Pisa - Modena

La classifica di Serie B

Palermo 30*

Modena 26

Ascoli 21*

Cesena 21*

Avellino 19

Benevento 19*

Pisa 19

Mantova 19

Sudtirol 18*

Hellas Verona 16*

Padova 16

Carrarese 16*

Cremonese 15

Sampdoria 14

Virtus Entella 13*

Catanzaro 12*

Juve Stabia 12* (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 12

Vicenza 10*

Empoli 9*

* una gara in più