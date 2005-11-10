Serie B, si chiude la 13ª giornata: Pisa-Modena, big match. Sampdoria a Padova
Tommaso Maschio
Dopo la scorpacciata di gol di ieri sera, quando è andata in scena la prima metà del turno infrasettimanale, con ben 24 reti segnate in sei gare il campionato di Serie B anche oggi promette tanto spettacolo con sfide molto interessanti. Ad aprire le danze, alle 19:00, sarà una Cremonese in salute, ma desiderosa di rifarsi dal ko contro il SudTirol, che affronterà un Avellino che non vuole abdicare ai sogni di play off. A seguire ci sarà il big match di giornata che vedrà contrapposte all'Arena Garibaldi il Pisa e il Modena, due candidate alla promozione diretta: gli emiliani sono secondi e devono rispondere presente al Palermo, mentre i nerazzurri vogliono proseguire nella scalata verso le prime due piazze dopo un andamento finora altalenante. Il Mantova invece sarà chiamato a invertire la rotta, dopo quattro gare senza successi, sfidando un Arezzo che finora ha fatto meglio in trasferta che in casa. Infine la Sampdoria che cercherà di mettere in fila il quarto successo di fila, e magari allontanare definitivamente l'incubo retrocessione, sfidando un Padova che ha pareggiato le ultime tre.
Serie B, il programma della 13ª giornata
Martedì 24 novembre
Juve Stabia – Catanzaro 1-3
28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)
Benevento – Empoli 5-0
5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini
Cesena – Ascoli 5-1
33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)
Vicenza – Carrarese 0-1
7’ Schiavi
Palermo – SudTirol 4-1
7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)
Virtus Entella - Hellas Verona 2-1
18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)
Mercoledì 25 novembre
Ore 19:00
Cremonese - Avellino
Ore 20:00
Mantova - Arezzo
Padova - Sampdoria
Pisa - Modena
La classifica di Serie B
Palermo 30*
Modena 26
Ascoli 21*
Cesena 21*
Avellino 19
Benevento 19*
Pisa 19
Mantova 19
Sudtirol 18*
Hellas Verona 16*
Padova 16
Carrarese 16*
Cremonese 15
Sampdoria 14
Virtus Entella 13*
Catanzaro 12*
Juve Stabia 12* (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 12
Vicenza 10*
Empoli 9*
* una gara in più