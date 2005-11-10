Era fuori dal progetto tecnico, riecco Duncan nel Venezia. Nicola: "Magari gioca con l'Inter"

Nella conferenza stampa di oggi il tecnico del Venezia, Davide Nicola, ha spiegato la scelta di reintegrare in rosa Alfred Duncan già nella scorsa gara con il Genoa, confermata dalle scelte sui convocati per il match di domani contro l'Inter. Ricordiamo che Duncan era finito fuori dal progetto tecnico con Stroppa, ecco le parole di Nicola in conferenza stampa (qui tutte le dichiarazioni di Nicola in conferenza).

A sorpresa Duncan è tornato fra i convocati: gli ha parlato? È pronto?

"Io Alfred lo conosco benissimo. Credo di essere stato proprio io a farlo giocare titolare in Serie B quando arrivava dalla Primavera. È un giocatore intelligente, che conosco. Uno che sa stare all'interno del gruppo. Poi è anche vero che c'è un lavoro da fare dietro. Lui si è sempre allenato con il giusto spirito. Lo useremo servirà alla causa, magari domani chi lo sa".

Qual è la condizione di Duncan, che è sempre stato fuori dal progetto tecnico con Stroppa?

"Ognuno ovviamente poi fa le sue valutazione in base a conoscenze e idee, credo che a lui manchi la possibilità di avere l'aspetto nervoso che arriva dalle partite. Ma è anche vero che sa benissimo di non essere in questo momento al top della performance. Il mio compito è di trovare il modo di ogni tanto valutare qualcuno e dare la possibilità a tutti, come ho detto ai ragazzi. Ovviamente anche in base all'avversario e al momento, ma con partite così ravvicinate bisogna anche affidarsi ad altri. E tocca ai ragazzi: chi ha la possibilità deve dimostrarmi che ha qualcosa che non ho ancora visto".

Sul centrocampo: Busio sta rientrando. Possibile vedere contro l'Inter un reparto più di palleggiatori? Il riferimento è a Dagasso, per esempio.

"Sì, sì, il nostro centrocampo è assortito secondo me in maniera importante, per caratteristiche. Bisogna ovviamente partire dal conosciuto. Dagasso è stato impiegato da quando sono arrivato, non ci ho pensato due secondi: è un giovane di prospettiva, che a me piace. È chiaro che il nostro centrocampo dovrà essere sempre formato da certe caratteristiche, da chi sa palleggiare, a chi sa inserirsi e chi sa fare da frangiflutti, pur non rinunciando a giocare. Questa interpretazione del centrocampo potrà essere estremamente qualitativa e più dinamica negli interscambi di posizione in certi momenti, in altri dovrà essere più efficace e fatta più da incursori che possano aggiungersi nell'attacco all'area. In base all'avversario sceglieremo".