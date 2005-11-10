Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juventus, Spalletti: "Noi siamo sempre condannati a vincere"

Live TMW
Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 16:28Serie A
10.10.2026 16:28Serie A
Fonti preferite
Luciano Spalletti presenta Cagliari-Juventus: le ultime sulla squadra, le scelte di formazione e gli obiettivi dei bianconeri.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

15:45 - Luciano Spalletti presenta Cagliari-Juventus, gara valida per la sesta giornata di serie A. TuttoMercatoWeb.con vi riporterà in diretta la conferenza stampa del tecnico bianconero.

Ci racconta queste tre settimane?
"La sosta è stata lunga e ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose. La gestione è stata fatto in modo semplice per dare dei lunghi riposi per bilanciare le tante partite. Accumolo di fatiche e accumolo di riposo, non c’è altra medicina. Si gestisce così, valutando bene le cose a livello individuale, personalizzando per gli elementi rimasti a disposizione".

Come ha ritrovato i nazionali? Zhegrova può partire titolare?
"Zhegrova è uno di quelli che ha cambiato la casacca tra titolare e non titolare. Guardo il minutaggio e le do un colpo di telefono…Sono tornati tutti in condizione mentale giusta, hanno sviluppato bene gli allenamenti finali. Sono contento dell’attenzione, del ritmo, dello svolgimento di questi allenamenti. Abbiamo personalizzato un po’ di cose, un po’ di carichi, in base a quanto partite abbiamo fatto e quando li abbiamo ritrovati. Siamo contenti di avere a disposizione i calciatori di questo momento e soprattutto della condizione che hanno".

Il Cagliari è la squadra che concede più tiri ma è la miglior difesa italiana?
"Lei ha fatto la sintesi perché a volte le statistiche vanno messe nella realtà perché le statistiche a volte ribaltano la realtà. Pisacane e Giulini si sono meritati i punti che hanno ma non la vittoria dello scorso anno. Sarà una partita difficile, loro volutamente ti concedono un po’ di campo, ti invitano a fare la partita nella loro metà campo avendo calciatori che ribaltano bene l’azione, che palleggiano bene e ti annullano la riaggressione. Come è successo negli anni precedenti, riescono a far mettere in luce alcuni calciatori, quest’anno lo stan facendo con Daniel Maldini. Bisognerà essere molto bravi, molto decisi, molto vivi, intensi, se lasci loro spazio sanno come comportarsi".

Rientrerà qualcuno? Come sta Cambiaso?
"Cambiaso ha sviluppato tutti gli allenamenti nella maniera corretta. Io sono contento dei calciatori che ho a disposizione. Non si possono evitare gli ostacoli e non dobbiamo evitarli ma passarci attraverso. Tu trovi ostacoli, cose che ti succedono, ma stare a descrivere e parlarne è tempo perso. Siamo felici di chi abbiamo a disposizione e si va a giocare con quelli per provare a vincere la partita".

Quando vedremo una Juventus più affamata degli avversari?
"Noi vogliamo migliorarci sempre e crescere sempre. Vogliamo imparare sempre e chi smette di imparare spesso si ripete. Chi va a imparare cose nuove poi spesso cresce. Noi ci stiamo allenando bene e vogliamo imparare cose nuove. Non mi sembra che ci siano cose negative per trovare quel livello che lei è andato a citare. Come l’ha chiamata? Fame? È sempre importante quella nel calcio, l’amore va tradotto nel rettangolo di gioco, trasferendo a chi hai intorno una serietà di comportamento, una ricerca sempre alta delle tue prestazioni, dei tuoi risultati. È una cosa che stiamo facendo. C’è sempre tempo, margine per acchiappare sempre qualcosa in più. Abbiamo spesso citato bene, strabene ma c’è sempre roba da prendere. Si pensa di essere a livelli ma l’anno dopo si dice ‘Quante cose dovremo ancora vedere?’. Ma siamo in un comportamento corretto, abbiamo vinto due partite dopo la sconfitta di Sassuolo non scontate da sviluppare così. Siamo dentro al percorso che dobbiamo fare".

Su cosa ha lavorato con Kolo Muani?
"Noi vogliamo lasciare libero Kolo Muani anzi lo stimoliamo ad avere comportamenti diversi da quello che è il ruolo della prima punta.Lui ha facilità di corsa, ha qualità sull’esterno e prima punta centrale, ha qualità di essere bravo di testa, in acrobazia, nel girarsi su se stesso. Lo apprezziamo molto. Oltre ad andarlo a supportare nelle sue scelte cerchiamo di indicargli qualcosa di nuovo. È stato troppo prima punta, bisogna che si muova di più per le richieste che gli sono state fatte".

Su Romano?
"Quello che sta facendo è stato apprezzato perché è andato in Nazionale. Però preferisco spender complimenti per i miei compagni. Di solito i registi bravi sono quelli che non fanno diventare pazzi gli allentori e io ho un regista molto bravo come Douglas Luiz".

La Juve è sottovalutata?
"Non ci interessa proprio niente. Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. La Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino. Sappiamo di poter stare dentro quel gruppo, poi c’è che ci cita per lo Scudetto, chi obbligatoriamente da un’altra parte. Ma siamo noi che abbiamo ambizioni forti e sappiamo di vivere questo momento di vita, non ce lo facciamo indicare da nessuno".

Come hai fatto a far tornare protagonisti Nico, Zhegrova e Douglas Luiz?
"Ci sono dei giocatori che ti fanno vedere questa caratteristica di avere lo sguardo da persona decisa e che hanno voglia di determinare il loro futuro. Nico fa vedere di essere intenso in tutto quello che fa e ha questo sguardo intenso, definito e speciale. Lui ti indica subito la strada che vuole percorrere".

Su Koopmeiners?
"Lui sa fare più cose, ha visione di gioco, lancio improvviso. Ti mette a contatto con lo spazio, ha occhiali tridimensionali che gli fan vedere oltre la barriera. Ha un piede che dà ritmo alla palla, dà indicazioni sulla ricerca per il gol. Noi in difesa abbiamo Lucumì che sta facendo benissimo, abbiamo Kelly che ha un percorso positivo con noi alle spalle. Koop è un regista basso, che sa far girare la squadra, che sa prenderla per mano. Probabilmente avrà anche sbagliato qualcosa ma mi aspetto sempre che possa far vedere il suo valore. Non ho perso la fiducia nel vedere Koopmeiners che gestisce il gioco della Juventus".

Si aspettava questo inserimento da Sarr?
"È quella via di mezzo del mediano, ha tratto corto, ma con i suoi inserimenti macina roba. Ha tempi corretti, assomiglia di più a McKennie. Copre spazio, potrebbe essere uno di quelli lì che ha cambiato casacca".

Articoli correlati

Immagine news 1
Spalletti ha rigenerato Nico Gonzalez: "Ha lo sguardo di chi vuole determinare il suo futuro"
Immagine news 2
Serie C, i risultati del pomeriggio: vince il Bari, cadono Crotone e Inter U23
Immagine news 3
Il Cagliari vola, ma Pisacane resta coi piedi per terra: "Non è cambiato nulla, obiettivo salvezza"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:50 Serie A
Inter-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Elphege dal 1', Chivu sceglie ancora Esposito
Immagine news 2
16:45 Serie A
Spalletti ha rigenerato Nico Gonzalez: "Ha lo sguardo di chi vuole determinare il suo futuro"
Immagine news 3
16:38 Serie A
Darmian riparte da Bologna: "Avevo ancora voglia di giocare. Palladino farà molto bene"
Immagine news 4
16:33 Serie A
Autogol di Vasquez e la Fiorentina torna in partita: Genoa avanti ma per 2-1 a Marassi
Immagine news 5
16:30 Serie A
Il Cagliari vola, ma Pisacane resta coi piedi per terra: "Non è cambiato nulla, obiettivo salvezza"
Immagine news 6
16:28 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: "Noi siamo sempre condannati a vincere"
Immagine news 7
16:23 Serie A
Torino-Udinese, Abate: "Fortini da valutare. Adams non ha i 90' nelle gambe"
Immagine news 8
16:15 Serie A
Sassuolo-Milan, Amorim: "In Aquilani vedo una piccola influenza di Roberto De Zerbi"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, pronta la linea giovane. Duello con l’Inter per Romano ma occhio a Doumbia e Ndour. Milan a gennaio un difensore: Gonçalo Inacio o Tiago Gabriel su cui c’è anche la Fiorentina. Ecco i nomi per il centrocampo del futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, come cambiano le strategie dopo il ko di Svilar: Vasquez torna in lista Serie A
Immagine top news n.1 Amorim: "Difesa a 4? So cosa ho in mente ma non voglio che Aquilani lo scopra"
Immagine top news n.2 Cristiano Ronaldo è stato provvisoriamente sospeso dalla Federcalcio portoghese
Immagine top news n.3 Dopo 95 partite di fila da titolare in A, Svilar si ferma. Ecco quali gare salterà
Immagine top news n.4 Tegola Roma, Gasperini annuncia: "Svilar out un mese a causa di una frattura al mignolo del piede"
Immagine top news n.5 Kean dà forfait per Como-Roma. L'attaccante non ha recuperato dal problema alla tibia
Immagine top news n.6 Caprile piace alle big, ma non c'è trattativa per il rinnovo di contratto. Scade nel 2029
Immagine top news n.7 Arbitri, oggi si vota per il nuovo presidente: come funzionano le elezioni
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.3 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.4 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini e la battuta sul subbuteo di Fabregas: "Non so quanto sia finita..."
Immagine box news Serie A Inter-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Elphege dal 1', Chivu sceglie ancora Esposito
Immagine box news Serie A Spalletti ha rigenerato Nico Gonzalez: "Ha lo sguardo di chi vuole determinare il suo futuro"
Immagine box news Serie A Darmian riparte da Bologna: "Avevo ancora voglia di giocare. Palladino farà molto bene"
Immagine box news Serie A Autogol di Vasquez e la Fiorentina torna in partita: Genoa avanti ma per 2-1 a Marassi
Immagine box news Serie A Il Cagliari vola, ma Pisacane resta coi piedi per terra: "Non è cambiato nulla, obiettivo salvezza"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "Verona costruito per vincere, ma abbiamo le armi per fare bene"
Immagine box news Serie B Serie B, i risultati al 45°: solo un gol a Benevento. Tutte le altre ferme sullo 0-0
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "Artistico verso il rientro dal 1°. A Carrara percorso straordinario"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Abbiamo prestato attenzione alla fase difensiva visto il mercato tardivo"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati del pomeriggio: vince il Bari, cadono Crotone e Inter U23
Immagine box news Serie C Angelozzi: "Spezia nel mio destino. Tutti insieme proveremo a tornare dove meritiamo"
Immagine box news Serie C Bari, il sindaco Leccese sullo statunitense Vaughn: "Non so se voglia acquistare il club"
Immagine box news Serie C Desenzano, Gaburro: "Squadra in evoluzione, abbiamo fatto soltanto il minimo indispensabile"
Immagine box news Serie C Juventus Next Gen, Brambilla: "Arzignano partita fondamentale in cui dobbiamo fare punti"
Immagine box news Serie C Serie C, il programma dalla 9ª giornata: oggi tocca a Reggiana, Spezia e Bari
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Roma, 37 anni senza vittorie al Sinigaglia: Gasperini prova a sfatare il tabù
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Frosinone
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Parma, Chivu cerca conferme dopo la sosta: Gilardino subito all'esame San Siro
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 ottobre 2024, George Baldock trovato morto ad Atene. Il difensore del Panathinaikos aveva 31 anni.
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
13:56 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?