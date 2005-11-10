Modena, Galloppa: "Verona costruito per vincere, ma abbiamo le armi per fare bene"

“La sosta è stata lunga e un po' particolare, nessuna squadra era abituata anche se ci è servita per adattarci al nuovo centro sportivo e lavorare con chi doveva aumentare la condizione”. Il tecnico del Modena Daniele Galloppa in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Hellas Verona parla così del lavoro svolto nella sosta: “I ragazzi hanno lavorato benissimo, lo stimolo della partita manca e domani vedremo quale sarà l’approccio. Sono molto fiducioso, ho visto lavorare molto bene i ragazzi. Belotti e Azzi? Sono pronti per poter giocare titolari e questa sosta per loro è stata molto importante. Per il resto tranne Adorni e Bozhanaj, che non saranno convocati per piccoli fastidi, sono tutti a disposizione”.

Sulla forza del Verona e la sfida agli scaligeri

Il tecnico poi si sofferma sull’avversario: “Produce tanto, sviluppa gioco in ampiezza e mi aspetto una gara aperta e bella. Anche se hanno subito il contraccolpo dello scorso anno questa pausa può essergli servita e troveremo una squadra più amalgamata, che non ha undici giocatori, ma venti visto che chi entra è forte e tiene alto il livello come i titolari. - prosegue Galloppa come riporta Parlandodisport.it - Sono costruiti per vincere e hanno un allenatore d’esperienza, ma abbiamo le armi per fare una buona partita”.

Galloppa poi si sofferma sul fatto di essere coloro che chiuderanno il programma: “È presto, più avanti può mettere una pressione diversa. Sono contento di giocare domani sera una partita di cartello davanti a tanta gente. È lo stimolo migliore che poteva capitare dopo questa sosta”.