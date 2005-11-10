Darmian riparte da Bologna: "Avevo ancora voglia di giocare. Palladino farà molto bene"

Matteo Darmian ha rilasciato un'intervista da nuovo giocatore del Bologna attraverso i canali ufficiali del club:

Sulle prime sensazioni

"Ho trovato un bel gruppo che mi ha fatto subito sentire parte di questa squadra. Devo ringraziare dalla prima all'ultima persona, perché sono stati tutti disponibili con me. Sono felice, ho potuto percepire che questa squadra ha un bel gruppo, fatto di uomini e persone che valgono".

Sulla scelta di continuare a giocare a 36 anni

"Avevo ancora voglia di giocare, è arrivata questa opportunità. Mi dispiace per Holm e gli faccio un grosso in bocca al lupo".

Sui mesi da svincolato

"Non ho mai mollato, ho cercato sempre di allenarmi e di tenermi pronto e preparato qualora fosse arrivata un'opportunità. Che è arrivata e sono contento".

Bologna come nuovo capitolo dopo l'esperienza all'Inter

"È una nuova sfida, una nuova esperienza per me. Sono stati sei anni fantastici quelli vissuti all'Inter. Devo ringraziare tutti, sono stato davvero bene ma ora devo guardare avanti. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare una mano ai miei compagni".

Sulla forma fisica

"Allenarsi da solo è diverso che allenarsi in un gruppo. Sono qui da quasi due settimane e pian piano mi sto abituando di nuovo grazie allo staff e ai compagni che mi hanno fatto sentire parte del gruppo".

Sul ruolo in campo

"So di poter giocare in diversi ruoli e come ho sempre fatto e detto sono a completa disposizione del mister e della squadra. E quando verrò chiamato in causa cercherò di dare tutto me stesso".

Su Palladino

"Ho avuto modo di conoscerlo in questi giorni. Come giusto che sia pretende tanto da noi. È un allenatore preparato che sicuramente farà bene qui a Bologna".

Su cosa serve al Bologna per rimettersi in carreggiata

"Credo che serva poco. Un risultato positivo può riportare quella fiducia che a Bologna non è mai mancata. Stiamo lavorando bene e ci faremo trovare pronti per le prossime partite".