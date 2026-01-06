Ufficiale Hellas Verona, preso il giovane portiere Arthur Borghi: contratto depositato

Arthur Borghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il club scaligero ha infatti depositato il contratto del giovane portiere arrivato a titolo definitivo dal Corinthians, come rivelato dal sito ufficiale della Lega Serie A e lo metterà a disposizione di Paolo Zanetti, anche se il titolare in questa stagione resterà sicuramente Montipò.

I dettagli dell'operazione.

Il 18enne era in scadenza nel 2026 con il club brasiliano, che piuttosto che perderlo a parametro zero fra qualche mese ha accettato di liberarlo senza esborso economico, mantenendo però su di lui una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Battuta la concorrenza.

Su Arthur Borghi c'erano anche il Palmeiras, il Flamengo e il Gremio. In particolare il ragazzo ha rispedito al mittente una offerta molto importante da parte del Palmeiras preferendo il salto in Europa. Anche dall'Italia sono arrivate chiamate: la Reggiana gli dava più garanzie di giocarsi il posto nell'immediato, un anno fa la Roma si era informata sul suo conto, poi di recente il Torino ha preso informazioni.