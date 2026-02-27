Sarà PSG-Chelsea, Luis Enrique fiducioso: "Noi siamo i campioni, i problemi sono degli altri"

Luis Enrique accoglie con entusiasmo la sfida contro il Chelsea negli ottavi di UEFA Champions League. Il tecnico del Paris Saint-Germain ritroverà così l’avversario che, lo scorso luglio, aveva negato ai parigini il trionfo nella finale del Mondiale per Club con un netto 3-0, unico trofeo sfuggito negli ultimi 12 mesi ai parigini.

Dopo il sorteggio, l’allenatore spagnolo ha commentato con lucidità e fiducia: "Il Chelsea è un sorteggio affascinante, come sempre. Sono molto contento. Sarà stimolante affrontare una squadra inglese, ma non c’è alcun sentimento di rivincita. Sono competizioni diverse". Luis Enrique ha poi ribadito lo status dei suoi: "Questo è il nostro percorso, siamo abituati a queste sfide. I campioni in carica siamo noi e i problemi, semmai, sono degli altri. Ci piace essere in questo tabellone, significa che siamo ancora in gioco".

Non manca però l’autocritica. "Tutti sanno che possiamo vincere la Champions League, ma per farlo dobbiamo migliorare. Ne siamo consapevoli. Dobbiamo adattarci alle circostanze attuali". A rendere fiducioso il tecnico è soprattutto la forza mentale del gruppo: "Ciò che mi rende ottimista è la capacità della mia squadra di gestire tutti i problemi che si accumulano". Il messaggio è chiaro: nessuna rivincita, solo ambizione. Il PSG vuole difendere il titolo, e la strada verso la finale passa ancora una volta da una grande notte europea.