Pulisic: "Ho sempre voluto il Milan, è il top. Derby? Avremo l'opportunità di vincere"

Christian Pulisic, leader tecnico e carismatico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il rinnovo fino al 2031: "È incredibile, non me lo sarei mai immaginato, sono molto contento. È sempre stato il mio desiderio".

In estate ci sono state offerte, ma lei ha detto no.

"Ho voluto sempre il Milan, tutta la fiducia che mi hanno dato... È stato ed è sempre top".

Domani ci sarà un derby speciale.

"Sappiamo che è una partita con tanta intensità, è sempre una battaglia e sarà uguale. Voglio segnare sempre, non solo nel derby e aiutare la squadra".

Cos'è che ha di particolare l'Inter?

"Sappiamo che negli ultimi anni hanno dimostrato di essere molto forti, giocano molto bene, da quando sono qua è sempre uguale. Per noi è importante fare una bella prestazione, se facciamo le cose bene avremo l'opportunità di vincere".

La guarda la classifica?

"Vogliamo vincere sempre, ma è chiaro che con un nuovo allenatore serve un po' di tempo. Vogliamo vincere subito, abbiamo un bel rapporto con il mister e lo staff, stiamo migliorando ogni giorno".

Ha un sogno?

"Vincere trofei".