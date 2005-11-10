Milan, per Maignan non dovrebbe essere nulla di grave. Ci sarà col Frosinone
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Simone Lorini
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Oggi alle 17:38Serie A
autore Simone Lorini
16.11.2026 17:38Serie A
Dalla Francia: non destano preoccupazione le condizioni del portiere francese, che è stato sostituito durante la gara di ieri
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Il Milan tira un sospiro di sollievo circa le condizioni di Mike Maignan: stando a quanto riporta l'Equipe , il portiere, dopo aver abbandonato il campo ieri sera per un colpo alla coscia ed un fastidio agli adduttori, nella giornata di oggi ha svolto dei primi esami che hanno dato un esito rassicurante: dovrebbe tornare ad allenarsi a metà settimana e non saltare dunque partite con il club.
Secondo il quotidiano, non dovrebbero esserci problemi per Maignan per il prossimo weekend: il portiere dovrebbe dunque essere a disposizione per Milan-Frosinone di domenica. Gli esami di cui parla il noto quotidiano francese però non sono stati svolti con il Club: domani il francese effettuerà ulteriori test con lo staff medico del Milan.
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