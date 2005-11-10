Il nuovo Puyol giocherà in Serie A? Roma e Juventus monitorano Pau Navarro

Occhio al profilo di Pau Navarro per gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb.com', il difensore spagnolo classe 2005 di proprietà del Villarreal sta destando l'interesse di diverse società in Serie A e non solo. Ventuno anni compiuti lo scorso 25 aprile, nato e cresciuto nella cantera del sottomarino giallo, Navarro che lo scorso anno ha preso parte al Mondiale Under 20 in questa stagione ha già collezionato undici presenze complessive per un totale di circa 800 minuti giocati. Un impiego non banale per un giocatore che settimana dopo settimana sta facendo notevoli passi da gigante e che desta sempre più interesse: il suo è un profilo che piace alla Roma e alla Juventus, anche se il club bianconero per ora sembra avere altre priorità per il calciomercato di gennaio.

L'investitura del suo allenatore

Ma che tipo di calciatore è? Piede destro, abile sia nella costruzione del gioco che in fase difensiva, Pau Navarro è un difensore moderno che il manager del Villarreal Inigo Perez, nel corso di una recente conferenza stampa, ha paragonato a uno dei migliori difensori del calcio spagnolo: "Pau Navarro è un giocatore obbediente che ascolta, che impara, che per molti aspetti mi ricorda Carles Puyol per la sua versatilità. Ha iniziato come terzino, poi ha giocato da difensore centrale e non si è mai lamentato. È veloce, è forte, sa impostare l'azione da dietro... È un giocatore molto giovane, cresciuto nel vivaio, introverso, ma quando gioca è un piacere vederlo. Deve solo credere di essere un grande giocatore perché è un grande difensore".

E la sua risposta

Parole importanti a cui Navarro dopo qualche giorno ha replicato così: "Ho sentito parlare del paragone con Puyol. Apprezzo molto tutte le belle parole che vengono dette su di me, soprattutto quelle dell'allenatore. E' bello quando la gente parla bene di te, ma io non mi concentro sui paragoni e devo trovare la mia strada. Ho fiducia nelle mie capacità, so ciò che posso dare alla squadra e mi trovo bene in questo stile di gioco, penso che molti aspetti mi siano favorevoli. Ci sono diverse aree in cui devo migliorare: ora devo solo pensare a rafforzare i miei punti di forza e lavorare su quelli deboli per rimanere titolare il più a lungo possibile”.