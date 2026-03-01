L'apertura del QS: "Canta l'Inter, gol e sorrisi". Sul Milan: "A Cremona si decide molto"
La prima pagina di QS – Quotidiano Nazionale è dominata dal successo dell’Inter, celebrato con il titolo centrale “Canta l’Inter, gol e sorrisi”. Il riferimento è al 2-0 sul Genoa, che consente ai nerazzurri di allungare ulteriormente in classifica: “Dimarco-Calha, 2-0 al Genoa. Chivu vola a +13 sul Diavolo”, sottolinea il richiamo in taglio centrale.
Spazio anche al Milan, impegnato in trasferta allo Zini. In alto a sinistra si legge “Milan e Allegri, a Cremona si decide molto”, accompagnato dalle parole del tecnico rossonero: “Reagiamo”, a indicare il peso specifico della sfida per il momento della squadra. Riflettori puntati poi sulla Roma, attesa dal big match serale. Il quotidiano titola “Spalletti, tutto per il pass Champions: sfida a Gasp”, presentando la gara delle 20.45 come un crocevia fondamentale nella corsa al quarto posto.
In chiave Serie A trova spazio anche l’Atalanta, con un richiamo dedicato alla lotta Champions: “Assalto Dea al quarto posto. Test in trasferta col Sassuolo”, mentre in basso la promozione del Como viene celebrata con “Il Como avanza. Contro il Lecce basta un tempo”, a completare il quadro del calcio nazionale proposto oggi da QS.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.