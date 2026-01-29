I tre colpi del Parma e tanto altro: quanti affari chiusi nelle scorse ore sul mercato di Serie A

Tanti gli affari che sono stati ufficializzati o comunque portati a termine in questo ultimo mercoledì della finestra di calciomercato di gennaio 2026, con una squadra più delle altre che in queste ore si sta dimostrando attiva.

Ci riferiamo al Parma, pronto a ufficializzare nell'arco delle prossime ore tre acquisti ufficiali. Sono già in città dalla serata di martedì il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, che arriva dalla Fiorentina via Venezia in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da 6 milioni di euro, e l'esterno Franco Carboni, stessa formula ma dall'Empoli via Inter. E a questi due, si aggiunge un attaccante francese: il classe 2001 Nesta Elphege, preso Oltralpe dal Grenoble.

Nuovo acquisto in arrivo anche per il centrocampo del Genoa: nelle scorse ore si è sottoposto alle visite mediche Amorim, centrocampista brasiliano che arriva al Grifone dal Portogallo, a fronte di circa 10 milioni di euro versati nelle casse dell'Alverca, di cui sarà ora la nuova cessione record.

In arrivo anche un altro rinforzo in entrata per la Lazio, pronta ad accogliere un talentuoso trequartista dalla Polonia. È Adrian Przyborek: l'affare è in dirittura d'arrivo, con la Lazio che metterà in conto un investimento importante per un classe 2007: la cifra finale dovrebbe essere di circa 7 milioni di euro con percentuale fra il 20 ed il 25% sulla eventuale futura rivendita.

E non soltanto acquisti, ci sono anche quei giocatori che hanno lasciato ufficialmente la Serie A. Lo aveva già fatto in estate, andando al Nottingham, ma il centrocampista Douglas Luiz, di proprietà della Juventus, nelle scorse ore ha fatto il suo ritorno all'Aston Villa. L'attaccante suo connazionale Brenner saluta l'Udinese e torna a titolo definitivo in patria, nel Vasco da Gama, addio ai friulani con destinazione sudamericana (ma in Argentina, con il Racing de Avellaneda) per un altro attaccante come il cileno Damian Pizarro. Va in Grecia dal Genoa, dopo essere tornato dall'Atalanta U23, il fantasista greco Christos Papadopoulos torna a casa e firma con il Levadiakos. Ripartono dalla Serie B invece Giovanni Bonfanti (allo Spezia dal Pisa via Atalanta) e Nicolò Cavuoti, centrocampista che il Cagliari ha girato in prestito fino a giugno al Bari.