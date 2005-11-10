Meno Malen! La Roma ha il suo bomber: l'olandese ha segnato più di tutti in tutto il 2026

Meno Malen! La Roma ha il suo bomber: l'olandese ha segnato più di tutti in tutto il 2026TMW
Andrea Piras
Il centravanti che fa reparto. Il centravanti che gioca per la squadra. Il centravanti che si guadagna punizione per far respirare i compagni. Il centravanti letale in area di rigore. Tutto questo è Donyell Malen. L'attaccante olandese è stato anche questa sera il trascinatore della squadra di Gian Piero Gasperini che ha passeggiato al Bluenergy Stadium di Udine e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva imponendosi con un perentorio 4-1 con quattro realizzate nella prima frazione di gara.
11 gol in 12 partite
E pazienza se inizialmente ha fallito in due occasioni il colpo del raddoppio vedendosi murare prima il tiro da Okoye e poi dalla traversa da ottima posizione e in totale solitudine. Il tris è stato calato dal numero 14 giallorosso su assist di Soulé. La rete però è stato solo la ciliegina sulla prestazione di sostanza della punta che è stato molto improntate per i compagni di squadra.
La statistica
Con quello realizzato stasera è il l'ottavo gol segnato in campionato in nove giornate, l'undicesimo in 12 partite stagionali se contiamo anche la Champions League. E non solo. In tutto il 2026 Malen è il giocatore che più ha segnato in tutti i cinque top campionati con 22 gol siglati e quello che è andato più a segno in trasferta, con 12 reti firmate.