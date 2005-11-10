Esiste l'amicizia nel calcio? Per Antonio Raimondo la risposta è ovvia: "Basta guardare il rapporto che ho con il mio compagno di squadra Giacomo Calò. Quando ci intervistano in coppia, tratteniamo le risate davanti alle telecamere, perché sentiamo paragoni spaziali: Yamal, Raphinha, Ibrahimovic. Mi piacerebbe replicare questa intesa in Nazionale: Calò merita la convocazione", ha detto a Repubblica oggi il bomber del Frosinone.

La classifica dei marcatori la guarda?

"Penso solo a segnare in tutte le partite".

Sull'esultanza ha aggiunto "Faccio il pistolero, ma senza motivo". Sui social, aggiunge, lo hanno ribattezzato “silenziatore”, perché ha messo a tacere chi lo criticava.