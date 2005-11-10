Frosinone, il 'silenziatore' Raimondo: "Perché ho messo a tacere chi mi criticava"
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
17.11.2026 13:30Serie A
"Con Calò ci ammazziamo dalle risate: sentiamo paragoni spaziali: Yamal, Raphinha, Ibrahimovic..."
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Esiste l'amicizia nel calcio? Per Antonio Raimondo la risposta è ovvia: "Basta guardare il rapporto che ho con il mio compagno di squadra Giacomo Calò. Quando ci intervistano in coppia, tratteniamo le risate davanti alle telecamere, perché sentiamo paragoni spaziali: Yamal, Raphinha, Ibrahimovic. Mi piacerebbe replicare questa intesa in Nazionale: Calò merita la convocazione", ha detto a Repubblica oggi il bomber del Frosinone.
La classifica dei marcatori la guarda?
"Penso solo a segnare in tutte le partite".
Sull'esultanza ha aggiunto "Faccio il pistolero, ma senza motivo". Sui social, aggiunge, lo hanno ribattezzato “silenziatore”, perché ha messo a tacere chi lo criticava.
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