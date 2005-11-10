Antonio Raimondo ha solo sfiorato la Nazionale perché la maglia dell'Italia non ha potuto indossarla a causa di un infortunio che lo ha fatto "incazzare", come ammette lui stesso in un'intervista a La Repubblica. Difendere i colori azzurri è il suo sogno e ha tempo per coronarlo, soprattutto dopo l'inizio da urlo con il Frosinone: "Questa è la strada che Dio ha scelto per me: tornerò più forte".

Pio Esposito e il Papa

Nel frattempo il centravanti dell'Inter sta trascinando Mancini e i suoi compagni con gol a ripetizione. Raimondo ha parlato anche del classe 2005: "Ci conosciamo bene, sono felice per i suoi gol. Sarebbe fantastico guidare insieme l’attacco della Nazionale al prossimo Mondiale". Chiosa finale sull'importanza della religione e su Sua Santità: "So che Leone è un grande appassionato di calcio. Mi piacerebbe conoscerlo e magari palleggiarci insieme".