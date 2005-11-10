L'Italia batte la Francia, Rambaudi: "La condizione fisica ha fatto la differenza. E su Frattesi..."

L'ex giocatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei della Nazionale: "L’Italia ieri bene nel secondo tempo. Credo che la condizione fisica abbia fatto la differenza - riporta Lalaziosiamonoi.it - poi c’è della qualità sia nei titolari che in chi subentra. Hanno fatto tutti bene, tranne che nel primo tempo. All’inizio il divario era enorme. Barella non l’ho visto troppo neanche nella ripresa. Tonali non appariscente ma molto bene, lui e Frattesi sono i più forti ora in circolazione".

Il discorso poi si è spostato su Davide Frattesi, a segno nella sfida di San Siro contro la Francia di Zinedine Zidane: "Frattesi è un ottimo giocatore e diventa un’eccellenza nel suo ruolo. Vuole fare anche ciò che non è nelle sue corde? Se serve a lui per migliorarsi, va benissimo. Lui ha fame di giocare a pallone, ha voglia di migliorarsi, emergere, vincere, fare gol. Lui fa tutto al massimo, ha il piacere di giocare a calcio e se gli viene meno questa cosa diventa un giocatore normale.

Operazione Lazio-Frattesi? In primis lo hanno svenduto i tecnici, Inzaghi e Chivu. Lì non poteva esprimere le sue qualità. In una squadra con due punte, fisiche poi, lui non viene valorizzato".