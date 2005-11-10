Raspadori presente per Atalanta-Venezia: oggi si è allenato interamente in gruppo
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Dimitri Conti
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Oggi alle 18:38Serie A
autore Dimitri Conti
11.10.2026 18:38Serie A
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L'Atalanta prepara la partita di domani contro il Venezia, la sfida per la 6^ giornata di Serie A che segnerà la ripresa anche per la squadra di Maurizio Sarri, ancora alla ricerca della giusta direzione. Emergono intanto dettagli dall'allenamento di oggi, che l'attaccante Giacomo Raspadori ha svolto nella sua completezza in gruppo: Sarri, perciò, lo avrà a disposizione per la sfida ai lagunari.
Hien e Sulemana ancora fuori
Ancora sulla strada del recupero invece gli infortunati di lungo corso Isak Hien e Kamaldeen Sulemana. Il difensore ha fatto terapie e palestra, mentre per l'esterno offensivo allenamento diviso tra campo e palestra.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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