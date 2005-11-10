Scorpacciata di calcio per Cuesta: in una giornata assiste a Como-Roma e Sassuolo-Milan
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:08Serie A
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11.10.2026 19:08Serie A
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Insaziabile Carlos Cuesta. L'ex allenatore del Parma è presente sugli spalti del Mapei Stadium per assistere dal vivo a Sassuolo-Milan. Curiosamente, il tecnico spagnolo era presente anche al lunch match delle 12.30 al "Sinigaglia", per vedere Como-Roma terminata 0-0. Una scorpacciata di calcio per l'iberico che ha deciso di tenersi aggiornato sulla nostra Serie A.
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