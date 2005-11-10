Gasperini coccola Dybala: "Straordinario anche in 10, uno che conosce il calcio"

“Credo che Dybala sia stato straordinario, anche quando siamo stati in dieci uomini”. Nelle interviste post partita, Gian Piero Gasperini ha elogiato in maniera netta l’attaccante argentino, nonostante lo 0-0 con il Como: “Ha fatto una partita di grande spessore, non ricordo palloni persi, peccato per la situazione nel primo tempo però anche oggi ha fatto una prestazione straordinaria.

Uscito Malen era la soluzione naturale con i giocatori in campo e mi ha convinto strada facendo, ci ha dato respiro e possibilità di uscire.

Potevamo anche ripartire in contropiede ed è stato continuo, lui era quello più penalizzato perché doveva ballare in mezzo a due difensori. Lo ha fatto con grande intelligenza e da grande calciatore vero che conosce il calcio”.