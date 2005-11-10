Como, Fabregas: "L'ansia di tornare di Addai va gestita". Poi parla dell'impiego di Douvikas

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle condizioni di Anastasios Douvikas, rispondendo così a chi gli chiedeva quando riposerà il greco: "Può essere domani, può essere mercoledì, può essere domenica. Anche con la Nazionale non gioca tantissimo e magari potrà riposare lì. Vedremo".

Addai è entrato bene contro il Torino. Cosa gli manca per essere titolare?

"Prima devi capire con chi stai parlando, perché siamo tutti diversi. Jayden è giovanissimo e ha una voglia enorme, forse anche troppo accelerata, di tornare. Quando era a quattro mesi dall’infortunio voleva già giocare e i medici gli dicevano che gliene mancavano ancora altri. Mi mandava messaggi: 'Mister, sono a disposizione per te'. Io gli ho detto di stare tranquillo. Ho visto tanti compagni nella mia carriera rientrare da lunghi infortuni e poi avere piccoli problemi nelle prime partite. Il corpo deve riabituarsi alla competizione e al lavoro giorno dopo giorno. Anche noi abbiamo dovuto accelerare un po’ il processo perché non avevamo giocatori in quel ruolo. Non ha praticamente avuto una settimana intera di allenamenti con continuità. Bisogna gestire anche l’ansia dei giocatori di voler tornare. Devono capire che non è che noi non vogliamo farli giocare: vogliamo il meglio per loro. Devono imparare ad ascoltare il medico, il fisioterapista e il preparatore, in modo da trovare tutti insieme la soluzione per farli giocare il prima possibile e per più minuti possibile".

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