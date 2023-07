Reijnders al Milan, il ds dell'AZ lo saluta così: "La sua traiettoria sia di esempio per molti"

Max Huiberts, direttore sportivo dell'AZ Alkmaar, ha commentato la cessione di Reijnders al Milan, annunciata oggi dai due club: "Esempio per molti. La traiettoria e lo sviluppo di Reijnders sono un esempio per molti. Ha dovuto avere pazienza, ha fatto anni con lo Jong AZ e in prestito con l'RKC in Eredivisie prima di avere la sua occasione e di coglierla al volo. Reijnders ha disputato una stagione solida. Anche grazie alla campagna europea, è diventato oggetto di attenzione da parte di top club stranieri. Anche se all'AZ ci mancheranno le sue qualità calcistiche e il suo carattere positivo, tutti gli augurano di cuore di fare questo passo".

È il quinto acquisto rossonero - Nato a Zwolle il 29 luglio 1998, Tijjani cresce nel Settore Giovanile del Twente, squadra con la quale gioca fino al 2015 per poi rientrare per una stagione al PEC Zwolle dove debutta in Prima Squadra il 13 agosto 2017 (Zwolle-Roda JC 4-2); la stagione seguente si traferisce all'AZ Alkmaar dove disputa due campionati con la squadra Under 21 prima di esordire in Prima Squadra. In Eredivisie conta 105 presenze con 9 reti e 11 assist. Il 29 maggio 2023 viene convocato per la prima volta in Nazionale maggiore in occasione della Final Four di Nations League.Tijjani Reijnders vestirà la maglia numero 14. Si tratta del quinto acquisto stagionale, dopo quelli di Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic.