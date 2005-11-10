Juventus ribaltata dal Rennes, 1-2 a fine primo tempo. E lo Stadium fischia i bianconeri

Andato in archivio il primo tempo di Juventus-Rennes allo Stadium, il punteggio parziale all'intervallo della partita che vale per la 3^ giornata della Fase Campionato di Europa League è di 1-2.

Al-Taamari riprende Celik

Confermate le indiscrezioni di formazione, Spalletti lancia il 3-5-2 per la sua Juventus, con Kolo Muani e Woltemade assieme davanti. Ed è proprio quest'ultimo ad ispirare l'azione del vantaggio flash bianconero al 5', disegnando la corsia perfetta per l'inserimento di Celik sulla strada verso l'1-0. Il Rennes però ha qualità e talento e non si è presentato a Torino per arrendersi subito: i francesi rispondono immediatamente e in dieci minuti raggiungono l'1-1, con Al Taamari abile a bruciare Gatti in inserimento e a segnare di testa.

Dia per il sorpasso francese

Subito dopo l'1-1, arrivano anche i primi brusii dei tifosi bianconeri. Allo Stadium, comunque, si assiste a una partita godibile: McKennie alla mezz'ora va a centimetri dal nuovo vantaggio, vedendosi fermato solo da un miracolo di Samba (che si era superato anche poco prima, su Gatti) e dal palo sul tentativo di tap-in a seguire. I bretoni invece si fanno vedere soprattutto con Nagida, un diavolo sulla sinistra e due volte al tiro in maniera pericolosa a distanza ravvicinata l'una dall'altra. Su un bolide di quest'ultimo, al 41', la tocca di mano Douglas Luiz che causa rigore. Si presenta al tiro Dia: l'ex Lazio spiazza Vicario e segna il gol del sorpasso, l'1-2 con cui si finisce il primo tempo. E di fronte al quale, il pubblico dello Stadium fischia in maniera sostenuta.

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