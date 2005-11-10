Rennes, Samba: "La storia della Juve è impressionante"

Brice Samba, portiere del Rennes, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttomercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del portiere francese.

Come mai subite così tanti gol?

"Per un portiere non è mai bello subire tanti gol ma è una questione di squadra e non solo del portiere. Dobbiamo lavorare meglio in fase difensiva per subire meno gol".

Le tue emozioni per domani? Hai sentito Kolo Muani e Kalulu?

"Conosco molto bene questo perché seguivo la Juventus da giovane. La storia della Juve e vedere tutti i loro trofei nello spogliatoio è stato impressionante. Noi faremo il massimo per rappresentare bene il nostro club e vincere. Conosco bene Kolo Muani perché lo sento spesso su Snapchat".

Come hai vissuto la mancata convocazione con la Francia?

"Sto giocando bene da tempo ma devo concentrarmi sul lavoro quotidiano. Sulla non convocazione non posso fare nulla e devo offrire sul campo la miglior versione di me per poter tornare in nazionale".