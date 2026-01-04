Chivu e il Bologna, un incrocio speciale. Italiano ne perde una su due con l'Inter
C’è un precedente tra Cristian Chivu e Vincenzo Italiano nelle vesti di allenatore. E’ del 22 febbraio 2025 con il Parma allora allenato dal rumeno che riuscì a battere il Bologna del tecnico siciliano (ma nato in Germania) per 2-0. Un giorno speciale quello per Chivu e non solo per la vittoria ottenuta ma era anche la sua prima panchina in Serie A, l’inizio di un percorso che lo ha portato rapidamente a dirigere una big del nostro calcio.
Quell’incontro lì è stato anche l’unico di Chivu contro il Bologna che trova oggi sulla sua strada per la seconda volta.
Dieci gli incontri di Italiano con l’Inter. Una volta ogni due, questa è la media almeno, arriva una sconfitta per lui contro i nerazzurri. In due sole circostanze è riuscito a portare a casa risultato pieno. Una volta l’ha fatto con la Fiorentina proprio a San Siro nella primavera del 2023. L’altra con il Bologna in occasione dell’ultimo incrocio in campionato il 20 aprile 2025 (1-0 al Dall’Ara).
TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS ITALIANO
1 vittoria Chivu
0 pareggi
0 vittorie Italiano
2 gol fatti squadre Chivu
0 gol fatti squadre Italiano
TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS BOLOGNA
1 vittoria Chivu
0 pareggi
0 vittorie Bologna
2 gol fatti squadre Chivu
0 gol fatti Bologna
TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS INTER
2 vittorie Italiano
3 pareggi
5 vittorie Inter
11 gol fatti squadre Italiano
18 gol fatti Inter