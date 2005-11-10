La vittoria per 7 a 0 nell'amichevole contro Singapore ha chiuso un ciclo turbolento per Ancelotti. C'é un mondo brasiliano che non ha digerito fin dal primo giorno l'arrivo di un tecnico straniero alla guida della Nazionale verde oro. Carletto è stato considerato un vero e proprio usurpatore. Uno da cacciare il prima possibile. Un mondiale anonimo ha reso ancora più agguerrito questo "partito". Ex calciatori, giornalisti, una parte della torcida hanno subito voltato le spalle ad Ancelotti. Chiedendone la testa. Un appello che è stato riproposto da molti a gran voce dopo la sconfitta nell'amichevole contro il Giappone.

LE ACCUSE DI ROMARIO

Uno dei portavoce dei gruppo ostile a Carletto è Romario. L'ex campione del Mondo del '94 ha sparato a zero dopo le due ultime amichevoli. Il tono delle sue accuse è riassunto nin queste parole: "Non stai aggiungendo niente di nuovo al nostro calcio. Troveremo un allenatore che fa un lavoro migliore del tuo". Attacco al quale Ancelotti ha risposto spiegando che: "Ognuno è libero di dire verità, bugie o sciocchezze". Romario non si è fermato. Anche dopo la gara contro Singapore ha di nuovo picchiato duro: "Lo ripeto, chiedi di andartene". Anche all'interno della Federcalcio brasiliana c'é un partito che vorrebbe un cambio di guida tecnica. Ma Carletto per il momento resiste. Anche se ammette che: "Non ho dato quello che speravo ma lavorerò con ancora maggior impegno per riportare la Selecao al ruolo che le compete". Vedremo come finirà questo braccio di ferro.

LA SENTENZA DI CASSANO

Sulla questione Ancelotti è intervenuto anche Cassano. Con una riflessione a dir poco imbarazzante: "Ancelotti non può allenare la Selecao è bollito da 5-6 anni. Lasci il Brasile e vada in vacanza a guadagnare soldi in Qatar". Parole in libertà. Cassano ha solo una fortuna e cioè che Ancelotti non è un uomo permaloso. E inoltre Carletto sa benissimo che valore dare a certi personaggi.