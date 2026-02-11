Il bilancio di De Zerbi: è l'allenatore dell'OM con la percentuale di vittorie più alta dal 2000

Roberto De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia con il miglior rendimento percentuale in termini di vittorie dal 2000: il 57 % dei match ufficiali disputati sotto la sua guida si sono conclusi con un successo. Un dato paradossale, che fa girare la testa considerando che il tecnico italiano ha trascorso poco più di una stagione sulla panchina dei francesi. Per dare un’idea, Igor Tudor lo segue a ruota con il 56 %, Sampaoli si ferma al 54 %, Bielsa al 51 % e Deschamps al 50 %. In altre parole, il Marsiglia ha appena esonerato il suo allenatore più "efficace" degli ultimi 25 anni… e lo fa proprio mentre la stagione entra nella fase più delicata.

Il paradosso diventa ancora più evidente se si considera il contesto: De Zerbi paga più che altro una serie di risultati altalenanti, tra cui la pesante sconfitta contro il PSG e l’eliminazione precoce dalla Champions League, oltre a un ambiente diventato improvvisamente ostile. Il Marsiglia, noto per cambiare allenatore con la stessa facilità con cui rivede le proprie strategie di mercato, sembra davvero incapace di dare stabilità.

Così, il club si trova di nuovo alla ricerca di un successore, mentre la statistica di De Zerbi rimane singolare nella storia recente del club: un allenatore esonerato… seppur i numeri non lo condannino pienamente.