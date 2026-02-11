Chiusa una porta, si apre un portone? De Zerbi al Tottenham è più di una suggestione

Dopo l’esonero dall'Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi guarda già al futuro e la Premier League sembra pronta a riaprirgli le porte. L’allenatore italiano potrebbe infatti trovare una nuova sfida in Inghilterra, dove conosce bene il campionato grazie al suo trascorso nel Brighton. Tra le ipotesi più concrete spicca il Tottenham, che casualmente ha appena esonerato Thomas Frank: la dirigenza degli Spurs si trova ora a dover scegliere un nuovo tecnico capace di riportare la squadra in corsa per obiettivi ambiziosi e di restituire ai tifosi un progetto chiaro e competitivo.

De Zerbi, da tempo nel mirino anche del Manchester United, potrebbe anche riscattare il suo percorso in Champions League, competizione che aveva salutato qualche settimana fa. Il Marsiglia era stato eliminato nel modo più beffardo, con il gol del portiere Trubin al 98’ contro il Real Madrid che aveva permesso al Benfica di scavalcare proprio i marsigliesi in classifica, spegnendo sul nascere le ambizioni europee dell'ex mister del Sassuolo. A Londra, invece, la possibilità di guidare una squadra già qualificata agli ottavi rappresenterebbe un’occasione di riscatto immediato, per dimostrare di poter essere in grado di allenare ad alti livelli.

Il profilo di De Zerbi continua a essere molto apprezzato oltremanica: la sua capacità di imporre un calcio propositivo e di valorizzare i giovani lo rende una scelta naturale per club in cerca di identità e risultati. Ma il suo nome non è l'unico sulla lista: c'è anche la clamorosa suggestione di un ritorno di Mauricio Pochettino.