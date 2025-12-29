Riscatto sul campo e (forse) sul mercato: Kilicsoy si sta prendendo il Cagliari

Se da una parte Roberto Piccoli, miglior cannoniere rossoblù della scorsa stagione, trasferisce armi e bagagli alla Fiorentina e si ritrova con un piede e mezzo in Serie B, dall'altro un giovane fenomeno arrivato da Istanbul, che con una prodezza regala al Cagliari la quarta vittoria, la seconda in trasferta dopo quella di Lecce. I sardi si godono Semih Kilicsoy, la cui rete ha avvicinato il Cagliari alla salvezza nel momento più difficile.

"Sono davvero felice, una gioia immensa, un gol da tre punti dopo che quello della scorsa settimana che non era stato sufficiente per la vittoria. Ringrazio tutti, i compagni, il mister, lo staff, è un gol per tutti noi e per i tifosi che dal primo giorno mi hanno accolto e fatto sentire uno di loro" ha detto Kilicsoy al termine del match. D'altra parte le sue qualità non sono mai state in discussione, semmai, il giovane centravanti ha avuto bisogno di tempo per adattarsi ai ritmi della Serie A e allo stile di vita italiano.

Adesso, scrive il Corriere dello Sport, la palla è nelle mani del presidente Giulini che a giugno dovrà decidere se versare gli undici milioni di riscatto al Besiktas e trasformare Semih da promessa a centravanti inamovibile del Cagliari. Ma se Kilicsoy dovesse continuare così, la decisione sembra già presa.