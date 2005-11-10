Non solo Endrick, la Roma pensa anche a Lookman: il nigeriano può lasciare l'Atletico Madrid

La Roma continua a lavorare in vista del mercato di gennaio e allarga la lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo. Tra i profili monitorati dalla dirigenza giallorossa, secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe anche Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano sta vivendo una stagione complicata all'Atletico Madrid, dove fatica a trovare spazio e continuità. Mai schierato dal primo minuto in Champions League, è rimasto fuori anche nel big match contro il Barcellona. Una situazione che potrebbe aprire nuovi scenari in vista della sessione invernale.

Gasperini ritrova Lookman: il ricordo dell'Europa League

L'eventuale operazione avrebbe anche un'importante componente tecnica e affettiva. Lookman e Gian Piero Gasperini hanno infatti condiviso una delle pagine più importanti della storia recente dell'Atalanta, conquistando l'Europa League nel 2024. Indimenticabile la tripletta del nigeriano nella finale contro il Bayer Leverkusen, decisiva per consegnare il trofeo alla Dea. Simeone, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del giocatore, ma un suo scarso impiego potrebbe modificare gli equilibri e favorire una possibile partenza a gennaio.

Endrick resta in pole: la Roma cerca un prestito

Nonostante l'interesse per Lookman, il primo obiettivo della Roma continuerebbe a essere Endrick. L'attaccante brasiliano del Real Madrid ha raccolto appena 141 minuti complessivi tra campionato e coppe, una situazione che potrebbe favorire un trasferimento temporaneo. I giallorossi puntano infatti a ottenere il giocatore in prestito, ma resta da superare lo scoglio del via libera di José Mourinho.