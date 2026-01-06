Como, Fabregas: "Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre continuare a crescere"
TUTTO mercato WEB
Prima della sfida contro il Pisa, ai microfoni di DAZN ha parlato così il tecnico del Como Cesc Fabregas. "Sarà il campo a parlare, noi prepariamo le partite ma dico sempre la stessa cosa. Chi parla in campo è il giocatore, devono fare sempre la differenza e capire la partita. L'abbiamo preparata bene, voglio prendere la vittoria".
Quanta voglia avete di dare fastidio per l'Europa?
"Non parlo mai di classifica e obiettivi, non mi interessano. Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre migliorare e continuare a crescere".
Ricercate giocatori italiani?
"La ricerca sta andando bene, abbiamo una buona squadra di scouting e proviamo sempre a portare i migliori giocatori per la nostra filosofia".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile