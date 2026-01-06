Como, Fabregas: "Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre continuare a crescere"

Prima della sfida contro il Pisa, ai microfoni di DAZN ha parlato così il tecnico del Como Cesc Fabregas. "Sarà il campo a parlare, noi prepariamo le partite ma dico sempre la stessa cosa. Chi parla in campo è il giocatore, devono fare sempre la differenza e capire la partita. L'abbiamo preparata bene, voglio prendere la vittoria".

Quanta voglia avete di dare fastidio per l'Europa?

"Non parlo mai di classifica e obiettivi, non mi interessano. Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre migliorare e continuare a crescere".

Ricercate giocatori italiani?

"La ricerca sta andando bene, abbiamo una buona squadra di scouting e proviamo sempre a portare i migliori giocatori per la nostra filosofia".